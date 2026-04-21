Трамп: США добьются того, чтобы у Ирана никогда не будет ядерного оружия

США вскоре добьются от Ирана того, чтобы эта страна никогда не будет владеть ядерным оружием, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Это произойдет, и я думаю, что очень быстро», — сказал глава Белого дома в интервью радиоведущему Джону Фредериксу.
Напомним, 13 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон требует от Тегерана отказа от возможности обогащения урана. Кроме того, американская сторона призывает передать ей эти материалы. Вэнс отметил, что США хотят создать механизм, который не допустит появление ядерного оружия у Ирана.
16 апреля Дональд Трамп выступил с заявлением, что Тегеран якобы согласился передать Соединенным Штатам обогащённый уран с объектов, которые в 2025 году подверглись американским ударам. 18 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде отметил, что иранские власти не собираются передавать уран США.