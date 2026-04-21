Трамп: США добьются того, чтобы у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Напомним, 13 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон требует от Тегерана отказа от возможности обогащения урана. Кроме того, американская сторона призывает передать ей эти материалы. Вэнс отметил, что США хотят создать механизм, который не допустит появление ядерного оружия у Ирана.