Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-консул Крючкова: пострадавший в Мексике россиянин находится в больнице

Вице-консул России в Мексике Анастасия Крючкова сообщила, что пострадавший во время стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан россиянин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — передаёт слова дипломата РИА Новости.

Уточняется, что его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.

Ранее стало известно, что в Мексике в одном из туристических мест произошла стрельба, в результате которой пострадали двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка.

В Reuters между тем заявили, что ещё одна гражданка Канады погибла, а стрелявший покончил с собой.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше