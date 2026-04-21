Вице-консул Крючкова: пострадавший в Мексике россиянин находится в больнице

Вице-консул России в Мексике Анастасия Крючкова сообщила, что пострадавший во время стрельбы на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан россиянин находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
«У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты… В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное», — передаёт слова дипломата РИА Новости.
Уточняется, что его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.
Ранее стало известно, что в Мексике в одном из туристических мест произошла стрельба, в результате которой пострадали двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка.
В Reuters между тем заявили, что ещё одна гражданка Канады погибла, а стрелявший покончил с собой.