Марочко: бойцы ВС РФ закрепились на юго-востоке и юге Константиновки

ЛУГАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы закрепились на южных и юго-восточных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики, а также ведут бои в центральной части города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Южные и юго-восточные окраины Константиновки уже за нами. Активные боевые действия идут не только на восточных окраинах Константиновки, но и в центре города: в районах ж/ д вокзала и промзоне. Здесь, несмотря на то, что противник активно сопротивляется, все-таки ежедневно есть небольшие успехи у наших войск», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы за неделю продвинулись на юго-востоке от Константиновки и начали закрепляться на новых рубежах и позициях на юге города. По его словам, один из центральных проспектов Константиновки — Олексы Тихого — перешел под огневой контроль российской армии.