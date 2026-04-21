Наибольший разрыв между средней пенсией мужчин и женщин отмечен в Чечне и Туве

В России самый большой разрыв между средними размерами пенсий мужчин и женщин в 2026 году был зафиксирован в Чечне и Туве — свыше 3 тыс. рублей.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.
Так, в Чечне мужчины получили в среднем 23,8 тыс. рублей, а женщины — 20 тыс. рублей. В Туве мужчинам начислили 22,1 тыс. рублей, а женщинам — 25,7 тыс. рублей, следует из статистики.
