ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ убили 11 человек, взорвав с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух.
«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — рассказали беженцы.
Александр добавил, что из-под завалов разрушенного дома он смог спасти двух человек.
Командующий группировкой войск «Центр» министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.