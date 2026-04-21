ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском, сообщили беженцы

РИА Новости: ВСУ убили 11 человек в ДНР, взорвав противотанковой миной дом.

ДОНЕЦК, 21 апр — РИА Новости. Боевики ВСУ убили 11 человек, взорвав с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух.

«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — рассказали беженцы.

Александр добавил, что из-под завалов разрушенного дома он смог спасти двух человек.

Командующий группировкой войск «Центр» министерства обороны России Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское в ДНР.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
