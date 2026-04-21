Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве набросились на Зеленского после жесткого требования Мадьяра

Мендель раскритиковала Зеленского после требования Мадьяра по «Дружбе».

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, заявила бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в соцсети X.

«Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски», — написала она, комментируя она выдвинутое вчера Петером Мадьяром требование Зеленскому не использовать против Венгрии тему трубопровода «Дружба».

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, венгерский политик призвал Украину сдержать свое обещание и открыть транзит российского топлива по нефтепроводу «Дружба». Мадьяр отметил, что он не допустит никакого шантажа в этом вопросе и настоял, что сначала следует начать прокачку нефти из Росси, а лишь затем Венгрия снимет вето с европейского кредита Киеву.

В тот же день Владимир Зеленский заявил, что будущий глава венгерского правительства должен вернуть Украине конфискованные по подозрению в отмывании денег средства.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше