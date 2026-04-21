Движение в центре Москвы восстановили после ДТП

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Движение на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Черногрязской улицы, где ранее произошло массовое ДТП, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее РИА Новости сообщили в экстренных службах, что ДТП с участием пяти машин и одного электросамоката произошло на Садовом кольце в центре Москвы, погиб один человек, два человека были доставлены в больницу.
