В отношении Чубайса открыто исполнительное производство об аресте имущества

В отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса открыто ещё одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд рублей.

Об этом свидетельствуют судебные и другие материалы, передаёт ТАСС.

«14 апреля открыто исполнительное производство. Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в сообщении.

В конце декабря Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других бывших менеджеров корпорации.

В начале июля Генпрокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей «Роснано».

Позже сообщалось, что Чубайс находится в Израиле.

«Роснано»: отечественный гигант в области нанотехнологий
«Роснано» — российская государственная корпорация, созданная для продвижения нанотехнологий и инновационных проектов в России.
