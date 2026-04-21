В отношении Чубайса открыто исполнительное производство об аресте имущества

В отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса открыто ещё одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд рублей.
Об этом свидетельствуют судебные и другие материалы, передаёт ТАСС.
«14 апреля открыто исполнительное производство. Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в сообщении.
В конце декабря Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других бывших менеджеров корпорации.
В начале июля Генпрокуратура России направила в Гагаринский районный суд Москвы уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей «Роснано».
Позже сообщалось, что Чубайс находится в Израиле.