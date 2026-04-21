Петер Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

По словам Мадьяра, новые власти намерены строго соблюдать предписания Международного уголовного суда (МУС).
МУС 21 ноября 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта. Как отмечалось, суд имеет основания полагать, что премьер-министр Израиля и экс-глава минобороны страны несут уголовную ответственность как гражданские начальники «за военное преступление в виде преднамеренного нападения на гражданское население».
Парламент Венгрии в мае 2025 года одобрил законопроект о выходе из Международного уголовного суда. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и другие политики заявили, что этот суд утратил независимость и стал политизированным.
В октябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС представляет собой политический орган, который «унижает феномен судебных процедур и работы суда». По его словам, переломным моментом стало решение выдать ордер на арест Нетаньяху.