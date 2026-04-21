Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петер Мадьяр допустил арест Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

Венгрия возьмет под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он посетит Будапешт. Об этом 21 апреля заявил лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит возглавить правительство страны.

Источник: Reuters

По словам Мадьяра, новые власти намерены строго соблюдать предписания Международного уголовного суда (МУС).

«Cтрана должна взять под стражу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если он въедет на территорию Венгрии, находясь в розыске Международным уголовным судом», — приводит его слова газета Politico.

МУС 21 ноября 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-главы министерства обороны страны Йоава Галанта. Как отмечалось, суд имеет основания полагать, что премьер-министр Израиля и экс-глава минобороны страны несут уголовную ответственность как гражданские начальники «за военное преступление в виде преднамеренного нападения на гражданское население».

Парламент Венгрии в мае 2025 года одобрил законопроект о выходе из Международного уголовного суда. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и другие политики заявили, что этот суд утратил независимость и стал политизированным.

В октябре глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МУС представляет собой политический орган, который «унижает феномен судебных процедур и работы суда». По его словам, переломным моментом стало решение выдать ордер на арест Нетаньяху.

Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше