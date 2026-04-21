Разрушение статуи Христа в Ливане спровоцировало конфликт Израиля с Польшей

Конфликт Израиля с Польшей разразился на фоне скандала со статуей Иисуса Христа, которую в Ливане повредил военнослужащий израильской армии, сообщила газета Politico, публикацию которой перевёл aif.ru.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлено, как солдат ЦАХАЛ повреждает указанный монумент в городе Дибель. После случившегося глава МИД Израиля Гидеон Саар жёстко осудил действия этого военнослужащего и принёс извинения христианам. Министр отметил, что такой поступок противоречит принципам, на которых основано израильское государство.
Несмотря на извинения Саара, руководитель МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что солдата, который повредил статую, следует наказать. Кроме того, он призвал «извлечь уроки» из армейской подготовки. Сикорский также обвинил ЦАХАЛ в военных преступлениях, упомянув о гибели палестинцев и заложников.
В ответ на это Саар выступил с критикой в адрес польского министра.
«То, что вы написали, отражает невежество и глубокое непонимание», — подчеркнул глава МИД Израиля на своей странице в социальной сети X*.
Он также охарактеризовал заявления Сикорского как безответственные. По словам Саара, ЦАХАЛ представляет собой «профессиональную и этичную армию».
Напомним, 20 апреля американский политик и блогер Джексон Хинкл назвал солдат Израиля демонами после скандала с разрушением статуи Иисуса Христа.
