Разрушение статуи Христа в Ливане спровоцировало конфликт Израиля с Польшей

Ранее в Сети появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлено, как солдат ЦАХАЛ повреждает указанный монумент в городе Дибель. После случившегося глава МИД Израиля Гидеон Саар жёстко осудил действия этого военнослужащего и принёс извинения христианам. Министр отметил, что такой поступок противоречит принципам, на которых основано израильское государство.