Юрист Хаминский раскрыл, как «пометят» все переводы граждан с 1 июля

С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, нововведение направлено на борьбу с дропперами — теми, кто обналичивает похищенные деньги через подставные счета, и касается как переводов от физлиц физлицам, так и от юрлиц физлицам.
Юрист отметил, что при совершении транзакций банки будут обязаны обмениваться данными об ИНН клиентов через инфраструктуру Национальной системы платёжных карт (НСПК). ИНН выбран как уникальный, трудноизменяемый идентификатор, позволяющий эффективнее проверять риски и блокировать подозрительные операции.
«Пользователям банковских сервисов не придётся вводить ИНН вручную при каждом переводе. Банки уже владеют этой информацией и будут подставлять её в платёжное поручение автоматически», — говорится в статье.
Адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади между тем рассказал, что ФНС будет проверять доход, превышающий 2,4 млн рублей в год.