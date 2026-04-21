Правительство Японии сняло ограничения на экспорт оружия

Решения об экспорте оружия, как предполагается, будет принимать Совет национальной безопасности с участием главы правительства и ряда других министров. Об этом затем будут информировать парламент, однако от него не будут требоваться санкции на такие сделки. В настоящее время Япония уже достигла договоренности о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес к ним проявила Новая Зеландия. Обсуждается также вопрос о предоставлении подержанных боевых кораблей Индонезии и Филиппинам. Кроме того, возможны поставки ПВО.