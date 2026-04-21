Правительство Японии сняло ограничения на экспорт оружия

«Было принято решение о пересмотре трех принципов передачи оборонного оборудования», — сказал он, добавив, что «ни она страна сейчас не может защитить свою безопасность в одиночку». Кихара также отметил важность «укрепления отечественной оборонно-промышленной и технологической базы». Генсек кабмина заверил, что Япония «продолжит придерживаться основополагающих принципов мирного государства».
В свою очередь премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в «условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности ни одна страна не может в одиночку защитить свою безопасность, и ей нужна взаимная поддержка со стороны стран-партнеров в области оборонной техники». Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений, разрешавших лишь передачу оборудования, которое будет использоваться для пяти целей — спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования.
Касаясь возможных вариантов применения новых правил, Такаити назвала взаимный обмен запчастями и другими компонентами со странами-партнерами. Боевое оружие предполагается поставлять только в страны, подписавшие с Токио соглашения об условиях его использования, в том числе о поддержании режима секретности в отношении военных технологий. В настоящее время Япония имеет такие договоренности с 17 государствами: США, Великобританией, Австралией, Индией, Филиппинами, Францией, Германией, Малайзией, Италией, Индонезией, Вьетнамом, Таиландом, Швецией, Сингапуром, ОАЭ, Монголией и Бангладеш.
Принятие решений и вопрос поставок на Украину
Решения об экспорте оружия, как предполагается, будет принимать Совет национальной безопасности с участием главы правительства и ряда других министров. Об этом затем будут информировать парламент, однако от него не будут требоваться санкции на такие сделки. В настоящее время Япония уже достигла договоренности о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес к ним проявила Новая Зеландия. Обсуждается также вопрос о предоставлении подержанных боевых кораблей Индонезии и Филиппинам. Кроме того, возможны поставки ПВО.
Агентство Киодо ранее сообщало, что решение об отмене ограничений на экспорт оружия откроет возможность для поставок Токио вооружений на Украину. Оно отмечало, что система одобрения экспорта, при которой решение будет принимать Совет национальной безопасности, дает свободу для действий на основе политических соображений и делает проблематичной систему сдерживания.
У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной. Однако глава совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) по вопросам обеспечения безопасности, экс-министр обороны Ицунори Онодэра в ответ на вопрос журналистов о том, возможен ли экспорт оружия на Украину, ответил, что «правительству решать, с какой страной заключать соглашение и какую страну делать возможным [направлением] экспорта». Позднее сообщалось, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого в случае принятия решения и может быть подписано соглашение, открывающее путь для экспорта оружия.
Владимир Зеленский ранее просил Токио о поставках средств ПВО. Посол России в Японии Николай Ноздрев в интервью ТАСС заявлял, что Россия оперативно и четко отреагирует, если поставляемые Японией в США ракеты для комплексов ПРО Patriot окажутся на Украине.