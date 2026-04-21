Мадьяр формирует новое правительство Венгрии: он предложил кандидатуры трёх министров

Также Мадьяр, который в мае станет премьер-министром Венгрии, выдвинул на пост спикера национального парламента свою заместительницу Агнеш Форстхоффер. Об этом политик сообщил в соцсети Х. Форстхоффер ранее занималась туристическим и гостиничным бизнесом. Известно, что в 1998 году в возрасте 18 лет она завоевала титул «Красавица бала Анны» на конкурсе, который ежегодно транслируют национальные телеканалы.