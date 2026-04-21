Мадьяр формирует новое правительство Венгрии: он предложил кандидатуры трёх министров

«Министром иностранных дел правительства “Тиса” будет Анита Орбан», — сказал Мадьяр во время пресс-конференции, добавив, что та уже приняла это предложение.
Анита Орбан — однофамилица действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Она работала в Министерстве иностранных дел Венгрии в 2010—2015 годах, где курировала вопросы энергетической безопасности. Анита Орбан — член партии «Тиса».
Мадьяр представил ещё нескольких кандидатов на министерские посты.
На пост главы Минобороны Венгрии руководитель «Тисы» предложил кандидатура Румулуса Русин-Сэнди, советника партии по военным вопросам, который ранее был начальником Генштаба ВС Венгрии.
Министром экономики и энергетики «Тиса» хочет делать Иштвана Капитаня. В партии он выполняет функции советника по вопросам энергетики. Капитань с 2014 по 2024 год был вице-президентом нефтяной компании Shell.
Также Мадьяр, который в мае станет премьер-министром Венгрии, выдвинул на пост спикера национального парламента свою заместительницу Агнеш Форстхоффер. Об этом политик сообщил в соцсети Х. Форстхоффер ранее занималась туристическим и гостиничным бизнесом. Известно, что в 1998 году в возрасте 18 лет она завоевала титул «Красавица бала Анны» на конкурсе, который ежегодно транслируют национальные телеканалы.
Ранее сообщалось, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр после переговоров с президентом республики Тамашем Шуйоком заявил, что хотел конституционно ограничить власть премьер-министра страны.
Также Мадьяр заявил, что экономика Венгрии не сможет существовать без средств Евросоюза. По его словам, новое правительство намерено как можно скорее договориться с Брюсселем о возвращении миллиардов евро, причитающихся стране.
Напомним, по результатам голосования партия Партия «Тиса» получила 141 место в парламенте Венгрии. Прежде правящий альянс «Фидес — Христианско-демократическая народная партия» занял 52 мандата.
Анализируя итоги выборов в Венгрии, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич высказал мнение, что Петер Мадьяр обошел на выборах премьера Венгрии Виктора Орбана, потому что он моложе.