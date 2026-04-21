Президент США Дональд Трамп принял решение не вмешиваться в украинский конфликт, что должно ослабить киевский режим и европейские страны, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.
«Таким образом, Россия получила возможность без помех со стороны США завершить дело. И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу», — сказал он в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.
По мнению эксперта, в самое ближайшее время будет наблюдаться снижение способности Украины и Европы к сопротивлению. Экс-разведчик также считает, что Дональд Трамп попытается представить как свой успех достижение любых мирных договоренностей между РФ и Украиной.
Напомним, ранее Скотт Риттер предупредил, что позиции ВСУ в Донбассе рухнут после того, как российские войска установят контроль над Краматорском и Славянском. Он обратил внимание, что такой исход определило техническое превосходство Вооружённых сил РФ.