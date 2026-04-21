Экс-разведчик Риттер: Трамп решил не вмешиваться в украинский конфликт

Экс-разведчик Скотт Риттер считает, что решение президента США Дональда Трампа по Украине ослабит киевский режим и европейские страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп принял решение не вмешиваться в украинский конфликт, что должно ослабить киевский режим и европейские страны, заявил бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер.

«Таким образом, Россия получила возможность без помех со стороны США завершить дело. И, как мне кажется, мы увидим более ослабленные и приструненные Украину и Европу», — сказал он в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

По мнению эксперта, в самое ближайшее время будет наблюдаться снижение способности Украины и Европы к сопротивлению. Экс-разведчик также считает, что Дональд Трамп попытается представить как свой успех достижение любых мирных договоренностей между РФ и Украиной.

Напомним, ранее Скотт Риттер предупредил, что позиции ВСУ в Донбассе рухнут после того, как российские войска установят контроль над Краматорском и Славянском. Он обратил внимание, что такой исход определило техническое превосходство Вооружённых сил РФ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше