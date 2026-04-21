Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого

Биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, а также книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова будут маркировать в России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень.

Уточняется, что соответствующие меры приняты согласно закону против пропаганды наркотиков.

В марте сообщалось, что в России, согласно закону против пропаганды наркотиков, промаркируют некоторые романы Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра, переведённые после 1990 года.