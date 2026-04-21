В России будут маркировать биографии Булгакова и Высоцкого

Биографию Михаила Булгакова, написанную Алексеем Варламовым, а также книгу о жизни Владимира Высоцкого авторства Владимира Новикова будут маркировать в России.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Отраслевой перечень.
Уточняется, что соответствующие меры приняты согласно закону против пропаганды наркотиков.
В марте сообщалось, что в России, согласно закону против пропаганды наркотиков, промаркируют некоторые романы Эриха Марии Ремарка, Джона Стейнбека и Жана-Поля Сартра, переведённые после 1990 года.