Депутаты Железногорска поздравили с Днём местного самоуправления

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. "Уважаемые железногорцы, а также коллеги и ветераны ОМСУ! От имени Совета депутатов ЗАТО Железногорск и от себя лично поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Этот праздник — дань уважения нашей с вами совместной деятельности, которая позволяет решать значимые для города вопросы. Совет депутатов, как представительный орган, всегда готов отстаивать интересы каждого горожанина!
Праздник отмечается 21 апреля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления». Именно 21 апреля 1785 года императрица Екатерина II подписала «Жалованную грамоту городам», что стало важным шагом в формировании российского законодательства о местном управлении.
В 2025 году вступил в силу Федеральный закон 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который пришел на смену 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Это важный шаг, который открывает новые перспективы для развития Железногорска.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья, вдохновения и новых успехов в работе или общественной деятельности. Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от достигнутых результатов".
Председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН.