Эксперт Чжу: мир на Ближнем Востоке наступит с прекращением вмешательства США

ПЕКИН, 21 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты ради восстановления мира должны прекратить вмешиваться во взаимодействие между странами Ближнего Востока. Как заявил директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо, ситуация нормализуется после прекращения попыток Вашингтона влиять на дела региона.
«США постоянно пытаются сеять раздор между соответствующими странами, усугублять между ними стратегическое недоверие. Поэтому избавление от такого внешнего вмешательства — реальный путь к достижению мира в регионе», — приводит газета Global Times мнение эксперта, который прокомментировал недавний телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с премьер-министром Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Как он отметил, вмешательство американской стороны — это «основная первопричина ближневосточного конфликта». Глава института считает, что в сложившейся ситуации Саудовская Аравия «в целом сохраняет рациональность и сдержанность», поддерживая усилия Китая по восстановлению мира.
Чжу Юнбяо напомнил, что китайско-саудовское сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны и имеет широкие перспективы. Как он полагает, Пекин и Эр-Рияд способны, опираясь на взаимное уважение и обоюдную выгоду, преодолевать разногласия и продвигать конструктивное сотрудничество по ключевым вопросам.
«В перспективе ожидается углубление китайско-саудовского сотрудничества в таких направлениях, как экономическая интеграция, энергетические цепочки поставок в их полном охвате, от добычи до переработки и сбыта, а также в области обороны», — добавил эксперт. Он указал на возможности дальнейшего всестороннего укрепления связей между КНР и странами Персидского залива, а также на расширение сферы влияния Китая в Ближневосточном регионе на фоне нынешнего геополитического кризиса.
Ситуация в Ормузском проливе.
Как отметил профессор Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь, точку зрения которого приводит то же издание, после начала военной операции США и Израиля против Ирана власти КНР заняли «объективную и справедливую позицию по вопросу Ормузского пролива, выступив против американо-израильских ударов по исламской республике». Эксперт напомнил, что Пекин настаивает на обеспечении безопасного и нормального судоходства.
Лю Чжунминь обратил внимание, что процесс примирения между Ираном и странами Персидского залива был сорван ударами Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории. И уже затем последовали ответные действия Тегерана, который предпринял контратаку на американские военные базы в государствах региона, включая Саудовскую Аравию.
Профессор считает, что Эр-Рияд оказался в неблагоприятной и нестабильной ситуации. По его словам, это свидетельствует, что традиционная модель, при которой страны Ближнего Востока полагаются на «зонтик безопасности» США, «устарела и больше не подходит». В связи с этим, как уточнил эксперт, крайне важно, чтобы эти государства усилили свою стратегическую автономию и укрепили сотрудничество друг с другом ради стабильности, необходимой для их общего развития.
Кроме того, Лю Чжунминь указал на «образцовый характер» китайско-саудовских отношений, которые опираются не только на традиционное сотрудничество в энергетическом секторе, но и на диалог за счет двусторонних и многосторонних механизмов. Тем самым, как он отметил, создаются предпосылки для обеспечения стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.