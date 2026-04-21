Эксперт Чжу: мир на Ближнем Востоке наступит с прекращением вмешательства США

Профессор считает, что Эр-Рияд оказался в неблагоприятной и нестабильной ситуации. По его словам, это свидетельствует, что традиционная модель, при которой страны Ближнего Востока полагаются на «зонтик безопасности» США, «устарела и больше не подходит». В связи с этим, как уточнил эксперт, крайне важно, чтобы эти государства усилили свою стратегическую автономию и укрепили сотрудничество друг с другом ради стабильности, необходимой для их общего развития.