Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетный отец в 2024 году пешком эвакуировал семью из Суджи под обстрелами

Многодетный отец Роман рассказал в беседе с ТАСС, как после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года пешком эвакуировал пятерых детей и жену из Суджи уже под обстрелами.

Многодетный отец Роман рассказал в беседе с ТАСС, как после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года пешком эвакуировал пятерых детей и жену из Суджи уже под обстрелами.

По его словам, в город и обратно он прошёл свыше 17 км.

«Дроны уже летали, артиллерия работала. Шли полями, так хоть немного безопаснее было. Я детям объяснил, что надо гуськом передвигаться и в случае чего по команде ложиться», — цитирует Романа ТАСС.

Мужчина добавил, что во время передвижения между членами семьи сохранялось расстояние в 2−3 метра.

«Если бы кучей шли, то кого-то, может, и зацепило боеприпасом», — объяснил Роман.

Жительница Суджи Валентина ранее рассказала, что ВСУ прикрывались курянами, которых вывозили в Сумы.

Другая жительница города Ирина рассказала о грабежах ВСУ продуктовых магазинов.