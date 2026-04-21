Многодетный отец в 2024 году пешком эвакуировал семью из Суджи под обстрелами

Многодетный отец Роман рассказал в беседе с ТАСС, как после вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года пешком эвакуировал пятерых детей и жену из Суджи уже под обстрелами.
По его словам, в город и обратно он прошёл свыше 17 км.
«Дроны уже летали, артиллерия работала. Шли полями, так хоть немного безопаснее было. Я детям объяснил, что надо гуськом передвигаться и в случае чего по команде ложиться», — цитирует Романа ТАСС.
Мужчина добавил, что во время передвижения между членами семьи сохранялось расстояние в 2−3 метра.
«Если бы кучей шли, то кого-то, может, и зацепило боеприпасом», — объяснил Роман.
Жительница Суджи Валентина ранее рассказала, что ВСУ прикрывались курянами, которых вывозили в Сумы.
Другая жительница города Ирина рассказала о грабежах ВСУ продуктовых магазинов.