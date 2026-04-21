Венгрия пригрозила арестом Нетаньяху — курс нового премьера

Лидер победившей на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр, которому предстоит возглавить правительство страны, заявил о готовности выполнить предписания Международного уголовного суда в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Речь идет о возможном задержании в случае его въезда в Венгрию.
По словам Мадьяра, новые власти намерены действовать в соответствии с требованиями суда. Он указал, что страна обязана взять под стражу Нетаньяху, если тот окажется на территории Венгрии, находясь в розыске МУС.
Основанием для таких заявлений стало решение Международного уголовного суда от 21 ноября 2024 года. Тогда ордер на арест был выдан в отношении Нетаньяху, а также бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Суд указал на наличие оснований полагать, что они могут нести уголовную ответственность как гражданские руководители за военное преступление, связанное с преднамеренными ударами по гражданскому населению.
Венгерский парламент в мае 2025 года одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда. Премьер-министр Виктор Орбан и ряд политиков заявляли, что организация утратила независимость и стала политизированной.
Ранее, в октябре, глава МИД Венгрии Петер Сийярто также критиковал деятельность суда. По его словам, МУС является политическим органом и подрывает основы судебных процедур. Он отмечал, что поворотным моментом стало решение о выдаче ордера на арест израильского премьера.
