Аналитики назвали стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году

Минимальный набор для приготовления шашлыка обойдётся россиянам в 2026 году в 1430 рублей.
Как объяснили RT специалисты платёжного сервиса «Апельсин», в список вошли мангал среднего размера, набор шампуров, древесный уголь, жидкость для розжига и опахало.
Среди мясных продуктов для расчёта взят самый классический вариант — замаринованный шашлык из свинины, добавили в компании.
Эксперты рассказали, что средняя стоимость мангала составляет 375 рублей, набора из трёх шампуров — 75 рублей, 2,5 кг древесного угля — 350 рублей, полулитра жидкости для розжига — 140 рублей, опахала — 70 рублей, 1 кг свиного шашлыка в маринаде — 420 рублей.
