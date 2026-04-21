Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики назвали стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году

Минимальный набор для приготовления шашлыка обойдётся россиянам в 2026 году в 1430 рублей.

Как объяснили RT специалисты платёжного сервиса «Апельсин», в список вошли мангал среднего размера, набор шампуров, древесный уголь, жидкость для розжига и опахало.

Среди мясных продуктов для расчёта взят самый классический вариант — замаринованный шашлык из свинины, добавили в компании.

Эксперты рассказали, что средняя стоимость мангала составляет 375 рублей, набора из трёх шампуров — 75 рублей, 2,5 кг древесного угля — 350 рублей, полулитра жидкости для розжига — 140 рублей, опахала — 70 рублей, 1 кг свиного шашлыка в маринаде — 420 рублей.

Ранее россиянам раскрыли, как правильно разместить мангал на участке и избежать штрафа.