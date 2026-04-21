Губернатор поручил Минздраву региона масштабировать лучшие практики

Отметим, что обсуждение результатов и перспектив внедрения технологий бережливого производства состоялось на базе Красноярской межрайонной детской больницы № 4, где после изменения принципов организации работы с пациентами плановая госпитализация, операция и выписка детей в лор-стационаре проходит в течение 24 часов. Ранее маленькие пациенты находились в больнице несколько дней. Удалось увеличить и количество пролеченных пациентов: с 2,9 тысяч детей в 2023 году показатель вырос до более чем 4 тысяч в 2025 году. Доля высокотехнологичной медицинской помощи среди всех операций выросла с 30% до 60%. Удалось сократить и очередь на плановую госпитализацию с восьми до двух месяцев. Среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с 5 дней до чуть более 3 дней.