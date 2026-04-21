КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор края Михаил Котюков провел встречу с главными врачами организаций, оказывающих первичную и специализированную медпомощь населению.
В разговоре также приняли участие председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Илья Зайцев и председатель комитета по экономике и налоговой политике ЗС края Егор Васильев.
В ходе беседы глава региона отметил, что учреждениям здравоохранения края необходимо активнее внедрять принципы новой модели работы, основанные на технологиях бережливого производства. Губернатор поручил Минздраву региона масштабировать лучшие практики, чтобы эти подходы стали стандартом для отрасли и быстрее сказывались на качестве медицинских услуг для жителей.
«Президент поставил задачу, чтобы все учреждения социальной сферы до 2030 года были охвачены мероприятиями по повышению производительности. Внедрение технологий бережливого производства позволяет оптимизировать рабочие процессы, создать более комфортные условия для пациентов и персонала, устранить все виды потерь, в первую очередь связанных с ожиданием услуг. А время, как известно, самый ценный ресурс, от которого зависит здоровье и жизнь пациентов», — сказал Михаил Котюков.
Напомним, в Красноярском крае в 2016 году стартовал проект «Бережливая поликлиника». С 2019 года в регионе работает центр компетенций по внедрению технологий бережливого производства в отрасли здравоохранения. В прошлом году работа продолжилась по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Сегодня доля медицинских организаций края, которые вовлечены в повышение производительности труда, составляет почти 50%.
В регионе создана Единая информационная система льготного лекарственного обеспечения. Все медицинские и аптечные организации подключены к общей базе данных. Оформление льготного рецепта и отпуск по нему препарата идет в онлайн-режиме. В частности, удалось увеличить долю пациентов, прикрепленных через онлайн-сервис, с 13 до 25%, сократить сроки получения лекарственных препаратов в аптеке по профилю «Болезни системы кровообращения» с 10 до 3 дней.
Отметим, что обсуждение результатов и перспектив внедрения технологий бережливого производства состоялось на базе Красноярской межрайонной детской больницы № 4, где после изменения принципов организации работы с пациентами плановая госпитализация, операция и выписка детей в лор-стационаре проходит в течение 24 часов. Ранее маленькие пациенты находились в больнице несколько дней. Удалось увеличить и количество пролеченных пациентов: с 2,9 тысяч детей в 2023 году показатель вырос до более чем 4 тысяч в 2025 году. Доля высокотехнологичной медицинской помощи среди всех операций выросла с 30% до 60%. Удалось сократить и очередь на плановую госпитализацию с восьми до двух месяцев. Среднее время пребывания в стационаре уменьшилось с 5 дней до чуть более 3 дней.
Губернатор особо подчеркнул, что образовательные учреждения, которые готовят будущих врачей и фельдшеров, должны тесно взаимодействовать с поликлиниками и больницами, где наиболее эффективно внедрены технологии бережливого производства, чтобы молодые специалисты изначально привыкали работать в новой системе координат.