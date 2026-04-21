Дмитриев назвал отставку Стармера лучшим сценарием для Великобритании

Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании уйти в отставку, назвав это лучшим сценарием для Британии.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев выступил с резкой оценкой ситуации вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он выразил мнение, что оптимальным решением для британского руководителя стало бы досрочное сложение полномочий.

Такую позицию Дмитриев озвучил, комментируя появившуюся информацию о нескольких вариантах текстов выступлений главы правительства. В этих материалах, как утверждается, рассматривались различные формулировки извинений в связи с резонансной ситуацией вокруг Питера Мандельсона.

По мнению российского представителя, сложившиеся обстоятельства подрывают доверие к британскому лидеру и ставят под вопрос его дальнейшее пребывание на посту. Он считает, что уход с должности мог бы стать наиболее благоприятным выходом как для самого политика, так и для страны.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармер ненавидит британцев и разрушает их жизнь с помощью милитаристской пропаганды, массовой миграции и отсутствия топлива.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
