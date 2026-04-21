Свой пост покинул один из заместителей мэра Хабаровска

Олег Сутурин проработал в должности директора департамента архитектуры, строительства и землепользования почти три года.

Источник: AmurMedia

Директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Олег Сутурин покинул свой пост. Информация о нём исчезла с сайта администрации краевого центра.

22 июня 2023 года Олег Сутурин был назначен на пост директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска. До назначения он возглавлял краевой Минстрой.

О причинах увольнения не сообщается.

Исполняющим обязанности назначен главный архитектор города Аркадий Корзун.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что экс-генерал ФСБ возглавил министерство промышленности и торговли Хабаровского края. Харун Карчаев сменил в министерском кресле Тимура Саматова.