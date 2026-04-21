Свой пост покинул один из заместителей мэра Хабаровска

Директор департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска Олег Сутурин покинул свой пост. Информация о нём исчезла с сайта администрации краевого центра.
22 июня 2023 года Олег Сутурин был назначен на пост директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска. До назначения он возглавлял краевой Минстрой.
О причинах увольнения не сообщается.
Исполняющим обязанности назначен главный архитектор города Аркадий Корзун.
