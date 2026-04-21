Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на Украине отсутствуют политические силы, способные изменить курс властей в условиях конфликта. Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН.
По его словам, текущая политика Киева приводит к использованию населения в интересах европейских стран. Он указал, что украинские власти продолжают следовать этому курсу.
Небензя сослался на высказывание начальника Генерального штаба вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансина. По его словам, тот ранее заявил, что Украина «выигрывает время» для подготовки Европы к возможному конфликту с Россией.
Российский дипломат подчеркнул, что, по его оценке, на Украине нет политических сил, способных противостоять такому сценарию. Он добавил, что действия нынешнего руководства страны соответствуют этой линии.
В завершение выступления Небензя заявил, что последствия подобного развития событий могут быть тяжелыми.
Читайте также: Украинский депутат назвал Зеленского «людоедом» — спор из-за мобилизации.