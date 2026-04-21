Тарифы вверх, экспорт под нож — депутат Госдумы озвучил план давления на ЕС

Депутат Госдумы ФС РФ Сергей Миронов заявил о необходимости прекратить поставки материальных и энергетических ресурсов в страны ЕС и НАТО. Соответствующее заявление он сделал на фоне обсуждения мер экономического противостояния.

По его словам, государства Европы и Великобритания участвуют в обеспечении вооруженных сил Украины, включая производство ракет и беспилотников. В этой связи, отметил он, прежний подход к экономическим отношениям требует пересмотра.

Миронов указал, что депутаты Госдумы от его фракции подготовили концепцию экономического давления на ЕС и Великобританию. По его данным, документ предполагает меры, направленные на нанесение максимального ущерба противнику при минимальных последствиях для российской экономики.

В числе предложений — запрет экспорта обогащенного урана, титана, палладия и никеля в страны ЕС и НАТО. Также рассматривается удвоение тарифов на транзит нефти из Казахстана в Европу и повышение на 50% ставок на перевозку товаров в ЕС по железной дороге и Северному морскому пути.

Кроме того, концепция предусматривает запрет на поставки удобрений в страны ЕС и НАТО, а также увеличение тарифов на транзит белорусских удобрений. Полученные средства, по словам Миронова, предлагается направить на производство беспилотников.

Отдельным пунктом предлагается запретить вывод дивидендов и прибыли для компаний из стран ЕС и НАТО. Обсуждение инициативы продолжается.

Ранее Минобороны России в официальном документе опубликовало сведения о предприятиях, связанных с производством беспилотников и комплектующих для Украины. По этим данным, филиалы таких компаний находятся на территории восьми европейских государств.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
