В Госдуме предложили запретить поставки энергоресурсов для НАТО и Европы: подробности

По словам депутата, концепция включает: запрет экспорта урана, титана, палладия и никеля в ЕС и НАТО; удвоение тарифов на транзит нефти из Казахстана; повышение на 50% тарифов на ж/д и морской транзит товаров в ЕС; запрет экспорта удобрений и удвоение тарифов на транзит белорусских удобрений. Дополнительные доходы следует направить на производство дронов для СВО. Также предлагается запретить вывод дивидендов и прибыли компаниям из недружественных стран.