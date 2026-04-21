В Госдуме предложили запретить поставки энергоресурсов для НАТО и Европы: подробности

«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города», — сказал депутат для РИА Новости.
Миронов сообщил, что депутаты от его фракции подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Британией.
По словам депутата, концепция включает: запрет экспорта урана, титана, палладия и никеля в ЕС и НАТО; удвоение тарифов на транзит нефти из Казахстана; повышение на 50% тарифов на ж/д и морской транзит товаров в ЕС; запрет экспорта удобрений и удвоение тарифов на транзит белорусских удобрений. Дополнительные доходы следует направить на производство дронов для СВО. Также предлагается запретить вывод дивидендов и прибыли компаниям из недружественных стран.
Минобороны РФ накануне раскрыло адреса предприятий в Европе, выпускающих БПЛА для Украины.