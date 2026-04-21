Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить поставки энергоресурсов для НАТО и Европы: подробности

В Госдуме хотят прекратить поставлять энергоресурсы странам НАТО и Евросоюза.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме призвали перестать поставлять материальные и энергетические ресурсы странам ЕС и НАТО. С подобной идеей выступил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«Хватит поставлять им энергоресурсы и материалы для ракет и дронов, которыми будут убивать наших парней на фронте и обстреливать мирные города», — сказал депутат для РИА Новости.

Миронов сообщил, что депутаты от его фракции подготовили концепцию экономического противостояния с ЕС и Британией.

По словам депутата, концепция включает: запрет экспорта урана, титана, палладия и никеля в ЕС и НАТО; удвоение тарифов на транзит нефти из Казахстана; повышение на 50% тарифов на ж/д и морской транзит товаров в ЕС; запрет экспорта удобрений и удвоение тарифов на транзит белорусских удобрений. Дополнительные доходы следует направить на производство дронов для СВО. Также предлагается запретить вывод дивидендов и прибыли компаниям из недружественных стран.

Минобороны РФ накануне раскрыло адреса предприятий в Европе, выпускающих БПЛА для Украины.

