Доцент Лахтина: за ремонтные работы в обед можно получить штраф

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Лахтина рассказала, что жители многоквартирных домов могут получить штраф за проведение шумных ремонтных работ в обеденное время.
Эксперт подчеркнула, что в ряде регионов России законодательством установлены периоды, в которые запрещено нарушать тишину и покой граждан. Так, по её словам, в Москве и Московской области таким периодом является время с 13:00 до 15:00.
«В Москве размер административного штрафа составляет для граждан от 1 до 2 тыс. рублей; для должностных лиц — от 4 до 8 тыс. рублей; для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей», — цитирует Лахтину РИА Новости.
Доцент добавила, что в столице ограничения не распространяются на ремонтные работы в течение полутора лет со дня ввода дома в эксплуатацию, а также действия, связанные с предотвращением правонарушений и ликвидацией последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее предложил в беседе с RT сделать возможным уведомление соседа о шуме в квартире через «Госуслуги».
