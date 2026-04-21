«Драматический ущерб». СМИ узнали, какой сюрприз Иран преподнес США

«После того как Исламская Республика пережила первоначальное наступление, у Вашингтона появилась новая цель войны: вновь открыть пролив. Отступление от прежних планов примечательно и трагично», — говорится в публикации.
Такой шаг говорит о том, поясняет автор, что Вашингтону пришлось отказаться от своих максималистских расчетов по установлению господства на Ближнем Востоке и попытаться восстановить довоенный статус-кво.
«Стратегическая переориентация имеет смысл, но также демонстрирует безрассудство сторонников жесткой линии и раскрывает истинные и драматические потенциальные издержки войны с Ираном», — резюмирует издание.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде в минувшие выходные, но завершился безрезультатно.
Тем не менее 17 апреля Тегеран разрешил проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о перекрытии пролива и пригрозил ударами по любым судам, которые попытаются к нему приблизиться.
В воскресенье агентство IRNA передало, что Тегеран не будет участвовать во втором раунде переговоров с Вашингтоном в Исламабаде. Это решение Иран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Соединенных Штатов, а также продолжением американской блокады Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.