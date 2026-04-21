Немецкий вертолет засек подлодку под водой в Азии — уникальная съемка

Во время морских учений в Юго-Восточной Азии с борта немецкого военного вертолета сняли подводную лодку ВМС Южной Кореи, находившуюся в подводном положении. Кадры опубликованы, отмечается, что съемка стала возможной из-за погодных условий.
По имеющимся данным, в момент наблюдения море оставалось спокойным, а солнечный свет проникал в толщу воды и освещал корпус субмарины. Это позволило экипажу визуально обнаружить объект и зафиксировать его на видео.
Подобные случаи считаются редкими, однако известны в морской авиации. При определенных условиях подводные лодки могут быть заметны даже на значительной глубине.
На этом эффекте основаны отдельные методы патрулирования и противолодочной борьбы. При прямом визуальном контакте авиация способна оперативно применять глубинные бомбы и другое вооружение без использования гидроакустических буев.
