РИА Новости сообщило об обнаружении в Великобритании могилы британского военного, гибель которого на Украине ранее официально подтвердил Лондон. Речь идет о Джордже Хили.
По данным корреспондента, захоронение находится недалеко от Оксфорда, к западу от столицы. Могила расположена на окраине сельского кладбища и выделяется на фоне других захоронений.
В декабре министерство обороны Великобритании информировало о смерти капрала парашютно-десантного полка Хили. Указывалось, что он погиб во время наблюдения за испытаниями беспилотного аппарата-перехватчика, используемого украинской стороной.
По информации британских СМИ, военный входил в группу обеспечения подразделений специального назначения. Перед этим он прошел курс подготовки командиров в пехотной школе в Бреконе. Также сообщалось о его участии в операциях в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
Как уточняется, Хили родился в деревне Уорборо, расположенной примерно в получасе езды от Оксфорда.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием дипломатических структур. По его словам, британская сторона учитывает чувствительность этого вопроса с точки зрения международного права и избегает огласки подобных фактов.
