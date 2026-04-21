Под Оксфордом нашли могилу британского военного — погиб на Украине

РИА Новости сообщило об обнаружении в Великобритании могилы британского военного, гибель которого на Украине ранее официально подтвердил Лондон. Речь идет о Джордже Хили.

По данным корреспондента, захоронение находится недалеко от Оксфорда, к западу от столицы. Могила расположена на окраине сельского кладбища и выделяется на фоне других захоронений.

В декабре министерство обороны Великобритании информировало о смерти капрала парашютно-десантного полка Хили. Указывалось, что он погиб во время наблюдения за испытаниями беспилотного аппарата-перехватчика, используемого украинской стороной.

По информации британских СМИ, военный входил в группу обеспечения подразделений специального назначения. Перед этим он прошел курс подготовки командиров в пехотной школе в Бреконе. Также сообщалось о его участии в операциях в Афганистане, Африке и Восточной Европе.

Как уточняется, Хили родился в деревне Уорборо, расположенной примерно в получасе езды от Оксфорда.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявлял, что британские кадровые офицеры работают на Украине под прикрытием дипломатических структур. По его словам, британская сторона учитывает чувствительность этого вопроса с точки зрения международного права и избегает огласки подобных фактов.

