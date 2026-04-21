Депутат Барбашов: ЕС и США по разным причинам хотят продлить конфликт на Украине

ГЕНИЧЕСК, 21 апреля. /ТАСС/. Страны Европы и США одинаково заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, но их мотивы различаются. Об этом заявил ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«Соединенным Штатам выгодно взаимное разрушение или хотя бы значительное ослабление и России, и Европы по примеру Первой и Второй мировой войн. Именно эти события обеспечили возвышение и достижение мировой гегемонии США, и их повторение, по замыслу американцев, позволит сохранить доминирующее положение в мире. Из-за попытки Соединенных Штатов отстраниться от прямого вовлечения в конфликт с Россией Европа пытается выстроить свой собственный, не зависящий от США военный контур и возрождать военную промышленность», — пояснил собеседник агентства.
Барбашов считает, что все участники фактического военного альянса с Украиной, в том числе США, заинтересованы «в российско-украинском конфликте и надвигающейся мировой войне», несмотря на внутренние разногласия.
Депутат добавил, что США продолжают поставлять оружие для украинского конфликта, предоставляют ВСУ разведданные и спутниковую инфраструктуру для ударов по территории России. «Это соответствует их интересам и, по мнению американского руководства, не грозит последствиями», — подчеркнул он.
По его словам, страны Европы избегают формального участия в конфликте с Россией благодаря гибридному характеру военного блока с Украиной, и стратегию такого сотрудничества европейский истеблишмент считает успешной. «Гибридный характер этого антироссийского объединения, позволяющий европейским политикам заявлять, что их страны не участвуют формально в войне с Россией, признан успешным. На это указывает заявление министра иностранных дел Латвии Байбы Браже, которая призвала расширять схему вовлечения НАТО других стран в войну с Россией по примеру Украины без формального оформления обязательств», — отметил он.
Военный блок Запада и Украины.
15 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США вместе с Европой продвигают идею создания нового военного блока с Украиной в качестве ведущего участника. По его словам, так Вашингтон хочет переложить на Европу ответственность за сдерживание России и «освободить себе руки» на китайском направлении.