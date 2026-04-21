Штурмовики рассказали подробности освобождения Волчанских Хуторов

Штурмовики группировки «Север» рассказали об освобождении Волчанских Хутор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Штурмовики группировки войск «Север» рассказали подробности освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области, которые опубликовало Минобороны России.

Военнослужащие штурмового батальона 128-й мотострелковой бригады подразделения группировки войск «Север» 15 апреля в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области.

По словам командира штурмового отряда с позывным «Закат», при освобождении населенного пункта применялась тактика поэтапного наступления с обходом позиций ВСУ и штурмом с неожиданных направлений, применяя любые средства разведки.

«Наиболее эффективным маршрутом было неожиданное проникновение в тыл противника, затем углубление в порядки и штурм. БПЛА, артиллерия и разведка способствовали выполнению задачи, а также помощь командиров и старших начальников также была ценной», — рассказал он.

По словам второго командира батальона огневого поражения с позывным «Памир», штурмовые группы и расчеты беспилотников работали вместе. Пока дроны ликвидировали живую силу ВСУ и опорные пункты, разведка координировала действия всех подразделений, предупреждая об угрозах.

«Основное поражение живой силы, техники и укреплений противника наносилось с помощью FPV-дронов и оптоволокна, а разведка с квадрокоптера выявляла цели, после чего наносилось огневое поражение для облегчения продвижения пехоты. В ночное время предпринимались попытки контрнаступлений, которые отслеживались и подавлялись с помощью квадрокоптеров, артиллерии, FPV-дронов и сбросов», — объяснил он.

Во время освобождения населенного пункта Волчанские Хутора в Харьковской области были обнаружены мирные жители.

«Военнослужащие вывели их на более безопасные участки и подготавливают коридор для эвакуации из Харьковской области. Как отметили штурмовики, ВСУ так же пытались переодеться в гражданскую одежду и сбежать с позиций, осознавая факт поражения», — говорится в сообщении от Минобороны России.

