Медведев сообщил, сколько участников СВО стали депутатами от «Единой России»

Медведев: 1,5 тысячи участников СВО избрались депутатами от «Единой России».

Источник: Комсомольская правда

За последние три года около полутора тысячи участников специальной военной операции были избраны депутатами от партии «Единая Россия». Об этом в ходе Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России», который проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что в своих городах и селах ветераны и участники СВО пользуются безусловным авторитетом и доверием.

«Их нужно активно привлекать в работу местного самоуправления. Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах. “Единая Россия” будет оказывать им в этом необходимую поддержку», — подчеркнул председатель партии.

Дмитрий Медведев призвал муниципалитеты выступать с инициативами, которые помогут участникам спецоперации реализоваться после службы. Председатель напомнил также, что сегодня в России уже работают разные федеральные, региональные программы и образовательные проекты «Единой России».

Напомним, в России реализуется и очень востребована президентская программа «Время героев», в которой принимают участие участники специальной военной операции. В прошлом году началась работа уже второго по счету потока, в котором приняли участие 85 ветеранов СВО.

При этом желающих принять участие в отборе на второй поток программы «Время героев» было гораздо больше. За время дополнительной регистрации поступило больше 20 тысяч заявок. А общее число желающих попасть в программу приблизилось к 65 тысячам.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что программа «Время героев» позволит большему количеству ветеранов и участников СВО занимать посты в органах власти РФ.

Вместе с тем Путин предложил запустить аналоги федерального проекта «Время героев» для ветеранов специальной военной операции на Украине в регионах страны. Президент добавил, что ветераны СВО уже показали способность добиваться результатов и вызывают доверие. Однако президент подчеркнул, что для работы на государственном уровне нужно иметь соответствующую компетенцию, развиваясь в данном направлении.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше