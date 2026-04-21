Итальянское издание L'AntiDiplomatico заявило о нарастающей антироссийской риторике в странах Европы и связало ее с подготовкой общественного мнения к возможному военному сценарию. В публикации утверждается, что подобные настроения формируют основу для дальнейших действий.
По оценке авторов материала, европейские власти одновременно продолжают поддерживать Киев и стимулируют продолжение боевых действий, несмотря на возможные последствия для населения Украины. Отмечается, что украинское руководство, как утверждается в статье, готово следовать решениям западных партнеров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что европейские страны препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации. По его словам, Брюссель подталкивает Киев к продолжению конфликта.
В Кремле также неоднократно заявляли, что Россия не рассматривает другие государства в качестве объекта угроз, однако будет реагировать на действия, которые сочтет опасными для своих интересов.
