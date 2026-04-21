Делегация МВД России прибыла в Пхеньян с визитом

СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Делегация министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).