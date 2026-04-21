Делегация МВД России прибыла в Пхеньян с визитом

Делегация МВД России во главе с Колокольцевым прибыла в КНДР.

Источник: © РИА Новости

СЕУЛ, 21 апр — РИА Новости. Делегация министерства внутренних дел России во главе с министром Владимиром Колокольцевым прибыла в Пхеньян с визитом по приглашению министерства общественной безопасности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, российская делегация прибыла в столицу КНДР 20 апреля.

«Делегацию встретили министр общественной безопасности КНДР Пан Ду Соп, представители соответствующих ведомств, временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха, а также сотрудники посольства», — пишет ЦТАК.

Сообщается, что в Пхеньянском международном аэропорту были подняты государственные флаги двух стран, а у здания аэровокзала выстроился почетный караул Корейской народной армии.

Во время церемонии встречи сотрудница органов безопасности КНДР вручила Колокольцеву букет цветов.