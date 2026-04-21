Унижение Зеленского: король Швеции одним жестом поставил украинца на место

Кадры встречи Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава на Украине вызвали немало вопросов. На видео, которое распространилось в сети, видно, что монарх уходит от рукопожатия с Зеленским, на его лице заметно недовольство. Какие проколы допустила служба протокола Зеленского, aif.ru рассказала эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.
Эксперт уточнила, что Зеленского должны были предупредить о главном правиле встреч с представителями королевской крови — монархов нельзя касаться руками.
«Второй пункт, который я вижу, — это довольно скомканная точка для фотографирования. Ведь если такую фотографию всё-таки хотели сделать, то место нужно было продумать, подготовить. А в кадре видно, что машина закрывает сам факт фотографирования. На мой взгляд, это тоже довольно странно. Всё-таки когда приезжает представитель европейского королевского дома, готовиться нужно должным образом. А здесь всё как-то очень скомкано», — объяснила Богачева.
В свою очередь, оценивая видео со встречи Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х* отметил, что Зеленский «потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку». По мнению журналиста, эта ситуация стала подтверждением слухов о нелюбви шведского монарха к Зеленскому и о том, что он был недоволен необходимостью посетить с визитом Украину.
