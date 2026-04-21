Унижение Зеленского: король Швеции одним жестом поставил украинца на место

Прием короля Швеции Карла XVI Густава на Украине оказался провальным. Служба протокола Зеленского не учла ряд важных моментов, отметила эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Источник: Аргументы и факты

Кадры встречи Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава на Украине вызвали немало вопросов. На видео, которое распространилось в сети, видно, что монарх уходит от рукопожатия с Зеленским, на его лице заметно недовольство. Какие проколы допустила служба протокола Зеленского, aif.ru рассказала эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева.

Эксперт уточнила, что Зеленского должны были предупредить о главном правиле встреч с представителями королевской крови — монархов нельзя касаться руками.

«Второй пункт, который я вижу, — это довольно скомканная точка для фотографирования. Ведь если такую фотографию всё-таки хотели сделать, то место нужно было продумать, подготовить. А в кадре видно, что машина закрывает сам факт фотографирования. На мой взгляд, это тоже довольно странно. Всё-таки когда приезжает представитель европейского королевского дома, готовиться нужно должным образом. А здесь всё как-то очень скомкано», — объяснила Богачева.

В свою очередь, оценивая видео со встречи Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х* отметил, что Зеленский «потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку». По мнению журналиста, эта ситуация стала подтверждением слухов о нелюбви шведского монарха к Зеленскому и о том, что он был недоволен необходимостью посетить с визитом Украину.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.