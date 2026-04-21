Дом взорвали в ДНР — 11 погибших после подрыва мины

В населенном пункте Родинское на красноармейском направлении в ДНР при обрушении многоквартирного дома погибли 11 человек. Об этом сообщили беженцы Светлана и Александр Трасиух.
По их словам, взрыв произошел у магазина, где, как утверждается, была установлена противотанковая мина. После детонации обрушились перекрытия, часть здания сложилась, под завалами оказались люди.
Александр Трасиух заявил, что смог извлечь из-под обломков двух пострадавших. Другие жильцы, по его данным, оказались под плитами после падения двух этажей.
Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о проверке и действиях правоохранительных органов не приводится.
Ранее командующий группировкой войск «Центр» Минобороны России Валерий Солодчук сообщал, что 27 декабря 2025 года подразделения 9-й мотострелковой бригады заняли Родинское в ДНР.
Читайте также: Небензя обвинил Киев в использовании людей — заявление в Совбезе ООН.