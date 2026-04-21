Губернатору представили итоги исполнения бюджета за первый квартал 2026 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Итоги исполнения бюджета за первый квартал 2026 года были представлены губернатору Михаилу Котюкову в ходе заседания президиума Правительства края.
Доходы сложились на уровне 110,7 млрд рублей — 24,5% годового плана, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Бюджет исполнен с превышением доходов над расходами, несмотря на непростые внешние условия: ограничения, разнонаправленная динамика цен на сырьевых и валютных рынках.
Оценивая итоги, глава региона сказал: «Внешние факторы серьёзно влияют на экономику. Именно поэтому состояние бюджета — доходы и расходы — должно быть у Правительства края на ежедневном контроле. Не только на краевом, но и на муниципальном уровне. При этом выполнение социальных обязательств — безусловный приоритет».
Снижение поступлений по налогу на прибыль компенсировали другие источники: рост НДПИ на фоне высоких цен на золото, увеличение НДФЛ за счёт роста фондов оплаты труда, положительная динамика по налогу на имущество и неналоговым доходам.
Расходы профинансированы в объёме 102,6 млрд рублей — 20% годового плана, с ростом к прошлому году. В приоритете — социальная сфера: здравоохранение, социальная поддержка, образование, молодёжная политика и спорт, а также поддержка участников СВО и членов их семей. Самые финансовоёмкие нацпроекты первого квартала — «Семья», «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети».
Государственный долг Красноярского края сохраняется на безопасном уровне и демонстрирует положительную динамику. Принятое на федеральном уровне решение о списании части задолженности по бюджетным кредитам в размере 5,5 млрд рублей позволило дополнительно снизить долговую нагрузку и повысить финансовую устойчивость региона.
Вице-премьер Владимир Бахарь отметил: «В нынешних условиях особенно важно сохранять сбалансированность бюджета, мобилизовать имеющиеся ресурсы и опираться на собственные возможности. Необходимо развивать экономику, укреплять доходную базу и внимательно подходить к расходам, направляя средства на самые важные задачи».
Отметим, на минувшей неделе Президент страны Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, где обсудил с Правительством РФ текущую ситуацию в российской экономике и её основных отраслях, а также в системе государственных финансов.