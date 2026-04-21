Россиянам объяснили, что могут сделать мошенники при наличии ИНН жертвы

Если мошенники узнали ИНН человека, это неприятно, но ещё не означает, что они сразу получат доступ к деньгам или оформят кредит, объяснил в беседе с RT первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин.

«Опасность возникает, когда он попадает к злоумышленникам вместе с другими данными: серией и номером паспорта, номером телефона, СНИЛС и так далее. Злоумышленники могут использовать ИНН для построения более убедительной легенды. Человеку звонят якобы из налоговой, банка или МФЦ и говорят, что нужно срочно “проверить сведения”, “подтвердить доход”, “исправить ошибку” или “защитить аккаунт”, — подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил, что, когда мошенник называет реальные данные, он быстрее втирается в доверие к жертве и она легче поддаётся давлению и манипуляциям.

«Дальше аферисты уже пытаются выманить коды, пароли или другие персональные сведения. Что делать, если ваш ИНН заполучили мошенники? Проверить кредитную историю и убедиться, что на вас не оформили заём. Через портал “Госуслуги” установить самозапрет на кредиты, если он ещё не подключён. Проверить свои аккаунты и при необходимости сменить пароли. Если уже выяснилось, что на вас оформили кредит или получили доступ к аккаунтам, нужно сразу обратиться в банк или микрофинансовую организацию и параллельно подать заявление в полицию», — заключил Шейкин.

Ранее россиян предупредили, что публикации знакомых могут помогать мошенникам.