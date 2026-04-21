Журналист Христофору: Лавров послал сигнал ЕС о заканчивающемся терпении России

Кипрский журналист Алекс Христофору в понедельник, 20 апреля, отреагировал на заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о красных линиях РФ.
Он заявил, что Европа делает вид, что ничего не замечает, позволяя беспилотникам ВСУ летать над своей территорией и атаковать объекты в России. Главу российского МИД спросили, планирует ли Москва отвечать на это. По мнению журналиста, после этого РФ направила Западу важные сигналы.
— В своем ответе Лавров дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. Он сказал, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается, — высказался Христофору на своем YouTube-канале.
15 апреля в Минобороны РФ заявили, что расценивают решение ряда стран Европы о наращении производства и поставок Украине дронов как намеренный шаг, который ведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на континенте и превращению этих государств в стратегический тыл Киева. Также ведомство обнародовало названия и адреса филиалов украинских предприятий в Европе, где производят БПЛА.
20 апреля Министерство иностранных дел ФРГ вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева из-за «прямых угроз РФ в адрес целей в Германии».