Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о красных линиях России стали сигналом для Запада, что терпение Москвы не бесконечно, утверждает кипрский журналист Алекс Христофору.
По его словам, Лаврову задали вопрос о действиях Москвы в ответ на то, что Европа якобы ничего не замечает и позволяет дронам пролетать над своей территорией и наносить удары по российским объектам, инфраструктуре, а также по гражданским целям, в том числе по жилым домам.
«Похоже, Лаврова спросили, что Россия собирается с этим делать — будет ли она вообще что-то предпринимать. Таким образом, ему задали вопрос о красных линиях… В своём ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть… Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается», — уточнил Христофору.
По мнению журналиста, Москва после инцидентов с беспилотниками направила Западу важные сигналы.
Британский военный аналитик Александр Меркурис ранее отметил, что слова Лаврова о красных линиях стали предупреждением Западу.
Как ранее отмечал Лавров, даже полезно, что никто не осознаёт, где пролегает красная линия.
Также он предостерёг от сравнения России с «бумажным тигром».
Кроме того, Лавров заявил, что европейская «коалиция желающих» превратится в «отжелавших».