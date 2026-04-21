«Станет жертвой»: на Западе предупредили Украину о критической проблеме

«Американские военные регулярно публикуют видеозаписи своих атак в социальных сетях. Однако вряд ли они обманут военных экспертов своими видеороликами. А они предупреждают, что у американских войск могут постепенно закончиться боеприпасы. Этот дефицит создает глобальную нестабильность, и Украина может стать первой страной, которая почувствует ее последствия», — указывается в материале.
По словам автора статьи, провал американских военных в Иране обернется полной потерей боеспособности Киевом.
«Украина, возможно, первой станет жертвой этого: Киеву необходимы ракеты Patriot, а их и так уже недостаточно. Вполне возможно, что Украина и страны Персидского залива вступят в гонку за поставки на рынке вооружений. Следствием окажется рост цен, из-за которого Киев просто проиграет в конкуренции с ними», — резюмирует Spiegel.
Ранее Зеленский признавал, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана. До этого глава киевского режима пожаловался, что ракеты для систем ПВО Patriot не были вовремя доставлены на Украину из-за не оплаченного Европой транша по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО.