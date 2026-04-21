Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США вылетит в Исламабад на переговоры во вторник

Вэнс вылетит в Исламабад не в понедельник, как утверждал Трамп, а во вторник.

ВАШИНГТОН, 21 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Исламабад на переговоры с иранской стороной не в понедельник, как ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп, а только утром во вторник.

«Утро: Вылет с аэродрома Joint Base Andrews по направлению в Исламабад, Пакистан», — написано в предварительном расписании вице-президента.

Точное время отправления и прибытия не указано.

Ранее Трамп заявлял, что делегация США с участием вице-президента Джей Ди Вэнса в понедельник вечером прибудет в Исламабад для переговоров с Ираном. При этом позднее он утверждал, что ему безразлично, прибудет ли делегация Ирана на предстоящие переговоры в Исламабад.

Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше