У побережья Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 21 апр — РИА Новости. У восточного побережья Камчатки ученые зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 3 баллов, сообщает Камчатский филиал единой геофизической службы РАН.

«Магнитуда (Ml): 5.0. Интенсивность в ПК (предварительная оценка): 3», — говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

Подземный толчок зарегистрирован во вторник в 13.55 по местному времени (04.55 мск). Эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, Очаг залегал на глубине 66,2 километра. Координаты эпицентра — 52,77 северной широты и 159,52 восточной долготы.

Угроза цунами не объявлялась.