У побережья Камчатки произошло землетрясение

Подземный толчок зарегистрирован во вторник в 13.55 по местному времени (04.55 мск). Эпицентр находился в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, Очаг залегал на глубине 66,2 километра. Координаты эпицентра — 52,77 северной широты и 159,52 восточной долготы.