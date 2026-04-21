ВСУ подорвали многоквартирный дом в Родинском в ДНР, погибли 11 человек

ВСУ с помощью противотанковой мины взорвали многоквартирный дом в населённом пункте Родинское на Красноармейском направлении в ДНР, в результате чего погибли 11 человек, рассказали беженцы Светлана и Александр Трасиух.
«Нас подорвали. Это военные украинцы подорвали. Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало», — передаёт их слова РИА Новости.
Александр добавил, что из-под завалов разрушенного дома он смог спасти двух человек.
Ранее беженка Анаит Хачатрян рассказала, что в Родинском ВСУ удерживали мирных жителей в погребе.
Также она рассказала о расправах ВСУ над мирными жителями.