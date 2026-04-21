NewsNation: США обсудили с Кубой реформы экономики острова

Американская сторона, как сообщается, акцентировала внимание на необходимости масштабных реформ, которые могли бы повысить уровень конкуренции, привлечь зарубежные инвестиции и создать условия для расширения частного бизнеса.
Кроме того, в рамках диалога было предложено рассмотреть возможность внедрения на Кубе спутниковой системы связи Starlink, что могло бы повлиять на развитие инфраструктуры и доступ к интернету.
Ранее сообщалось, что США впервые за 10 лет провели переговоры с Кубой. Делегация Госдепартамента США посетила Гавану и встретилась с представителями кубинских властей, включая Рауля Родригеса Кастро — внука лидера Кубинской революции Рауля Кастро.