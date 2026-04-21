NewsNation: США обсудили с Кубой реформы экономики острова

Американская делегация на прошедших с Кубой переговорах обсудила тему экономических реформ на острове.

Источник: Аргументы и факты

Представители США в ходе недавних переговоров с Кубой затронули вопросы, связанные с преобразованиями в экономике острова. По данным телеканала NewsNatio, обсуждение включало перспективы развития и модернизации внутренней системы управления.

Американская сторона, как сообщается, акцентировала внимание на необходимости масштабных реформ, которые могли бы повысить уровень конкуренции, привлечь зарубежные инвестиции и создать условия для расширения частного бизнеса.

Кроме того, в рамках диалога было предложено рассмотреть возможность внедрения на Кубе спутниковой системы связи Starlink, что могло бы повлиять на развитие инфраструктуры и доступ к интернету.

Ранее сообщалось, что США впервые за 10 лет провели переговоры с Кубой. Делегация Госдепартамента США посетила Гавану и встретилась с представителями кубинских властей, включая Рауля Родригеса Кастро — внука лидера Кубинской революции Рауля Кастро.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше