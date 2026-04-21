Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте в Бурятии

Три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии.

Три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии.

По информации регионального МЧС, речь идёт о горе Мунку-Сардык в Окинском районе.

В ведомстве уточнили, что группа зарегистрирована, личности устанавливаются.

«На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Обстоятельства происшествия уточняются», — заявили в министерстве.

На Камчатке 28 марта девять туристов вышли на запланированный маршрут в Налычевском парке, однако 3 апреля из-за конфликта разделились. Семеро отправились по несокращённому пути и 7 апреля перестали выходить на связь.

10 апреля двое из семи пропавших на Камчатке туристов были найдены мёртвыми.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц.

В МЧС назвали причиной гибели двух туристов 2001 и 2003 годов рождения пренебрежение базовыми правилами безопасности.