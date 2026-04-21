Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадьяр допустил возможность задержания Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

Лидер партии «Тиса» отметил, что любое находящееся в розыске Международного уголовного суда лицо, должно быть задержано на территории страны.

БУДАПЕШТ, 21 апреля. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, допустил возможное задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Венгрию. Об этом он заявил, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Будапеште в понедельник.

«Я ясно дал понять премьер-министру [Израиля Нетаньяху — прим. ТАСС]. По состоянию на июнь 2020 года правительство “Тисы” заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда. Если кто-то является членом Международного уголовного суда и лицо, находящееся в розыске, въезжает на территорию нашей страны, оно должно быть задержано», — сказал Мадьяр в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли задержан премьер Израиля, если он «действительно приедет сюда [в Венгрию — прим. ТАСС]».

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта. После этого представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что все страны — члены Евросоюза поддерживают МУС и должны исполнять его ордеры, в том числе на арест Нетаньяху.

В апреле 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе его страны из МУС после того, как суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Глава правительства заявил, что этот международный судебный орган превратился в инструмент политики. После этого Нетаньяху посетил Будапешт с визитом, где провел встречу с Орбаном.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше