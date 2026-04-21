Мадьяр допустил возможность задержания Нетаньяху в случае его визита в Венгрию

БУДАПЕШТ, 21 апреля. /ТАСС/. Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, допустил возможное задержание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Венгрию. Об этом он заявил, отвечая на вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Будапеште в понедельник.
«Я ясно дал понять премьер-министру [Израиля Нетаньяху — прим. ТАСС]. По состоянию на июнь 2020 года правительство “Тисы” заявило о намерении прекратить это и сохранить Венгрию в качестве члена Международного уголовного суда. Если кто-то является членом Международного уголовного суда и лицо, находящееся в розыске, въезжает на территорию нашей страны, оно должно быть задержано», — сказал Мадьяр в ответ на вопрос журналистов о том, будет ли задержан премьер Израиля, если он «действительно приедет сюда [в Венгрию — прим. ТАСС]».
В апреле 2026 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о выходе его страны из МУС после того, как суд выдал ордер на арест Нетаньяху. Глава правительства заявил, что этот международный судебный орган превратился в инструмент политики. После этого Нетаньяху посетил Будапешт с визитом, где провел встречу с Орбаном.