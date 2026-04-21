Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В армии Украины началась внутренняя война: составлен черный список жертв

В ВСУ идет внутренняя война: эксперт о покушении на советника МО Украины На Украине заявили о покушении на советника министра обороны Украины. Экс-нардеп Владимир Олейник объяснил, кто и почему мог запустить дрон в дом чиновника.

Источник: Аргументы и факты

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный по прозвищу «Флеш», заявил о покушении на себя. В его дом попал дрон, а сам мужчина госпитализирован. Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с aif.ru отметил, что это покушение может быть свидетельством внутренней войны в ВСУ.

«Это могут быть внутренние разборки. Внутри очень серьёзная идёт борьба за кормовую базу, кто ближе будет к каким-то проектам, связанным с финансированием и вооружения и питание. Не исключаю, что впоследствии вот эти разборки выдали за то, что на него произошло покушение. Ему такая история не будет лишней, например, в будущей избирательной кампании. Не исключаю, что может стать кандидатом в депутаты в парламент и рассказывать вот эту басню, как его чуть ли не убил шахед, запущенный специально для того, чтобы достичь этой цели. Чушь полная», — сказал он.

По словам Олейника, еще одной версией этого инцидента может стать инсценировка. Экс-нардеп предположил, что в доме могли что-то взорвать и подбросить части дронов.