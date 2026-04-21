Россиянам раскрыли, можно ли получить налоговый вычет за лечение родственников

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин разъяснил в беседе с RT, имеет ли право гражданин получить налоговой вычет за лечение родственников.
Как напомнил эксперт, человек может получить социальный налоговый вычет за медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновлённым) в возрасте до 18 лет, а до 24 лет — если дети, в том числе усыновлённые, являются обучающимися по очной форме обучения.
Также, по его словам, это касается трат на лекарственные препараты, назначенные им лечащим врачом и приобретаемые налогоплательщиком за счёт собственных средств.
«Соответственно, расходы налогоплательщика, направленные на лечение родителей, учесть можно, а расходы, направленные на лечение бабушек и дедушек, нельзя», — подчеркнул Балынин.
Он напомнил, что начиная с расходов с 1 января 2024 года максимальный совокупный размер понесённых расходов на лечение и приобретение медикаментов в налоговом периоде (не включая расходы на дорогостоящее лечение) составляет 150 тыс. рублей.
«Также важно отметить, что в эту сумму включаются и расходы по другим основаниям для получения социальных налоговых вычетов (например, на собственное обучение или оказанные физкультурно-оздоровительные услуги и другие). По размеру расходов на дорогостоящее лечение каких-либо ограничений не установлено, её можно полностью учесть в рамках налогового вычета при наличии в соответствующем перечне», — пояснил специалист.
Как добавил собеседник RT, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг, выданную медицинской организацией и индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утверждённой приказом ФНС России.
«Более того, если сведения об осуществлённых человеком расходах на лечение были направлены в ФНС России непосредственно тем, кто оказывал соответствующую медицинскую услугу, то справку подавать не нужно: информация будет отражена в личном кабинете налогоплательщика», — отметил он.
Для получения налогового вычета по расходам за приобретённые лекарства необходимо направить два документа, напомнил Балынин.
«Рецептурный бланк, оформленный медицинским работником (если назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, то возможно использование сведений из медицинской документации пациента), чек или иной платёжный документ, который подтверждает осуществление налогоплательщиком расходов на приобретение медикаментов», — разъяснил специалист.
Также, по его словам, при желании учесть в вычете расходы, направленные на лечение родителей, нужно приложить документы, подтверждающие родство налогоплательщика с пациентом (свидетельство о рождении; свидетельство о браке, если разные фамилии).
